Легенда бокса спрогнозировал победителя сумасшедшей битвы года

Звездный Сауль Альварес в мае этого года во второй раз стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Канело в грандиозном поединке одолел Уильяма Скалла.

Теперь мексиканского боксера будет ждать новый вызов в бою с непобежденным Теренсом Кроуфордом. Эрик Моралес сделал прогноз на самый ожидаемый мегафайт года, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Прогноз от Моралеса

Легенда бокса выделил преимущество Сауля Альвареса в весе из-за того, что для Теренса Кроуфорда в этом дивизионе. Однако ключевую роль может сыграть высокое техническое мастерство "Охотника".

Эрик Моралес отметил, что Теренс Кроуфорд для боя против Сауля Альвареса поднялся на две весовые категории, начиная карьеру с полусреднего веса. По его мнению, если бы Канело был больше и мощнее, тогда бой был бы неравным.

Кроуфорд имеет больший размах рук, он быстрее и техничнее боец, чем Канело, поэтому я не вижу большой разницы. В этом бою может случиться много неожиданностей. Они могут изучать друг друга все 12 раундов, но если все пойдет по плану, Кроуфорд может одержать победу,

– сказал Моралес.

Напомним, что бой Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября 2025 года. Боксеры встретятся в Лас-Вегасе.

Ранее Хулио Сезар Чавес поделился своим прогнозом на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.