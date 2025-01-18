Легендарный Холифилд оценил шансы Усика на победу в трилогиях с Джошуа и Фьюри

Александр Усик наслаждается отдыхом перед своим следующим боем. Легендарный Эвандер Холифилд предположил, как бы закончилась трилогия в карьере непобедимого украинца против Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа.

62-летний культовый бывший боксер выделил одно преимущество, которое всегда приносит победу Александру Усику. Украинец просто не оставляет шансов соперникам благодаря большому количеству выброшенных ударов, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Вот так Усика обвинили в срыве боя Фьюри – Джошуа

Кто бы победил в трилогиях Усик – Фьюри и Усик – Джошуа

Эвандер Холифилд спрогнозировал победителя бои, если бы Усику устроили трилогии против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Трилогии с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри? Усик снова победит. Вот и все. Ничего не изменится, если не поменяется подход. Посмотрите на Усика, он невероятный, он до сих пор в форме – это самая главная вещь. Усик знает, что он победит, ведь всегда выбрасывает больше ударов,

– сказал Холифилд.

Некоторые в мире бокса поговаривали, что трилогии в противостоянии Усик – Фьюри быть. Но вряд ли непобедимый украинец найдет стимул и мотивацию в третий раз выйти в ринг против "Цыганского короля", который в январе 2025-го года заявил, что уходит из профи-ринга.

Как происходили противостояния Усика против Фьюри и Джошуа

Первый бой Усик – Джошуа состоялся 25 сентября 2021-го года на стадионе футбольного клуба АПЛ Тоттенхэма. Александр победил по единогласному решению судей и получил четыре пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO.

В августе 2022-го боксеры снова сошлись на одном ринге. На этот раз Усик и Джошуа провели поединок в Джидде (Саудовская Аравия). Бойцы снова выдали 12-раундовый поединок, в котором по раздельному решению судей победил Александр – 115-113, 113-115 и 116-112. Украинец защитил свои чемпионские титулы и добавил к ним еще пояс The Ring.

В феврале 2024-го Усик должен был подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Но за несколько дней до боя "битву века" перенесли из-за травмы Тайсона. Титаны хевивейта встретились в ринге 18 мая того же года и выдали мегаинтересный поединок, который длился все 12 раундов. Хотя битва могла закончиться еще в 9-м раунде, когда Усик был близок к нокауту. Однако победа никуда не убежала от Александра – 114-113, 113-114; и 115-112 (раздельное решение судей в пользу украинца).

21 декабря прошлого года Усик дал реванш Фьюри, но Тайсон не воспользовался добротой Александра. Украинский супертяж одержал победу по единогласному решению судей в Эр-Рияде – трижды 116-112.