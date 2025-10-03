Легендарный бывший боксер Эвандер Холифилда принял участие в интересном боксерском опросе. Экс-чемпион мира высказал свое мнение относительно того, кому бы было по силам победить братьев Кличко.

Эвандер Холифилд выбрал одного боксера. По мнению американского экс-бойца, есть единственный боксер, который мог бы победить обоих братьев Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Кто мог одолеть братьев Кличко по мнению Холифилда?

Бывший чемпион заговорил о Майке Тайсоне. В то же время Холифилд не смог четко ответить на то, кто бы победил в бою "Железного Майка" против Александра Усика.

Я не знаю. Трудно выбрать,

– сказал Холифилд.

Интересно, что ранее подобный прогноз сделал звездный ирландский боец ММА Конор МакГрегор. Одиозный спортсмен заверил, что "Железный Майк" победил бы Виталия Кличко.

В то же время промоутер Эдди Хирн в гипотетическом бою столкнул Холифилда и Усика. Известный функционер уверен, что непобедимый украинец не вышел бы с ринга побежденным.

Ранее Эвандер рассказывал, с каким животным следует сравнивать Тайсона. Холифилд выбрал коварную и хитрую змею. Его комментарий цитировало издание SecondsOut Boxing News.

"Майк похож на змею. Он мог выскочить на вас, но если вы умели атаковать правильно, то могли задушить его. Если вы дадите ему возможность нанести тот же удар – то будет несладко", – заявлял Холифилд.

Что известно о Майке Тайсоне?