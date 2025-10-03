Легенда бокса выбрал единственного боксера, который мог бы победить обоих братьев Кличко
- Эвандер Холифилд считает, что Майк Тайсон мог бы победить обоих братьев Кличко.
- Холифилд не смог определить победителя в гипотетическом бою Майка Тайсона против Александра Усика.
Легендарный бывший боксер Эвандер Холифилда принял участие в интересном боксерском опросе. Экс-чемпион мира высказал свое мнение относительно того, кому бы было по силам победить братьев Кличко.
Эвандер Холифилд выбрал одного боксера. По мнению американского экс-бойца, есть единственный боксер, который мог бы победить обоих братьев Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Кто мог одолеть братьев Кличко по мнению Холифилда?
Бывший чемпион заговорил о Майке Тайсоне. В то же время Холифилд не смог четко ответить на то, кто бы победил в бою "Железного Майка" против Александра Усика.
Я не знаю. Трудно выбрать,
– сказал Холифилд.
Интересно, что ранее подобный прогноз сделал звездный ирландский боец ММА Конор МакГрегор. Одиозный спортсмен заверил, что "Железный Майк" победил бы Виталия Кличко.
В то же время промоутер Эдди Хирн в гипотетическом бою столкнул Холифилда и Усика. Известный функционер уверен, что непобедимый украинец не вышел бы с ринга побежденным.
Ранее Эвандер рассказывал, с каким животным следует сравнивать Тайсона. Холифилд выбрал коварную и хитрую змею. Его комментарий цитировало издание SecondsOut Boxing News.
"Майк похож на змею. Он мог выскочить на вас, но если вы умели атаковать правильно, то могли задушить его. Если вы дадите ему возможность нанести тот же удар – то будет несладко", – заявлял Холифилд.
Что известно о Майке Тайсоне?
- 59-летний американский боксер, который провел на профи-ринге 50 победных боев (44 – нокаутом) и потерпел 7-ми поражений. Заканчивал карьеру победным поединком против ирландского боксера Кевина Мак-Брайда.
- В 2020-м провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего, который закончился ничьей. Такой результат разозлил "Железного Майка" (данные BoxRec).
- В ноябре 2024 года Тайсон проиграл Джейку Полу по решению судей.
- Сам Майк уже подтвердил информацию о поединке против Флойда Мейвезера, который может состояться в следующем 2026-м году.