Легендарний колишній боксер Евандер Холіфілда взяв участь у цікавому боксерському опитуванні. Ексчемпіон світу висловив свою думку щодо того, кому б було до снаги перемогти братів Кличків.

Евандер Холіфілд обрав одного боксера. На думку американського ексбійця, є єдиний боксер, який міг би перемогти обох братів Кличків, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Варте уваги Шокуюче зізнання: Кличко розповів, чи мріяв стати боксером

Хто міг здолати братів Кличків на думку Холіфілда?

Колишній чемпіон заговорив про Майка Тайсона. Водночас Холіфілд не зміг чітко відповісти на те, хто б переміг у бою "Залізного Майка" проти Олександра Усика.

Я не знаю. Важко вибрати,

– сказав Холіфілд.

Цікаво, що раніше подібний прогноз зробив зірковий ірландський боєць ММА Конор МакГрегор. Одіозний спортсмен запевнив, що "Залізний Майк" переміг би Віталія Кличка.

Водночас промоутер Едді Хірн у гіпотетичному бою зіштовхнув Холіфілда та Усика. Відомий функціонер впевнений, що непереможний українець не вийшов би з рингу переможеним.

Раніше Евандер розповідав, із якою твариною слід порівнювати Тайсона. Холіфілд обрав підступну та хитру змію. Його коментар цитувало видання SecondsOut Boxing News.

"Майк схожий на змію. Він міг вискочити на вас, але якщо ви вміли атакувати правильно, то могли задушити його. Якщо ви дасте йому можливість завдати той самий удар – то буде несолодко", – заявляв Холіфілд.

Що відомо про Майка Тайсона?