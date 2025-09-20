Едді Хірн зізнався, що Евандер Холіфілд є одним із його улюблених боксерів. Попри це промоутер впевнений, що Олександр Усик би точно не програв легенді боксу, навіть якби той бився у своєму праймі, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Якби закінчився бій Усик – Холіфілд?

Промоутер виділив особливості ведення бою обох культових боксерів.

Холіфілд – один із моїх улюблених боксерів. Я завжди казав: коли він був у крузервейті, Усик проти Холіфілда в крузервейті – я просто не бачу, щоб Усик міг програти. Холіфілд був дуже особливим. Але якщо говорити про стилі та про те, що він робив ногами: Холіфілд був надзвичайно міцним – йшов уперед, мав "гранітне підборіддя", бив без зупину. А Усик – він радше розбирає тебе, торкнувся, торкнувся, змістився,

– сказав Хірн.

Як Льюїс порівняв Усика із Холіфілдом?

Леннокс Льюїс виділив унікальні здібності Усика та Холіфілда. Легенда боксу наголосив не невловимості та руху українського боксера у ринзі. Слова Льюїса цитувало видання Boxing News.

"Обидва боксери мають чудовий захист, чудово працюють ногами та обидва піднялись із крузервейту. Це дійсно був би чудовий бій", – сказав Льюїс.

