Едді Хірн зізнався, що Евандер Холіфілд є одним із його улюблених боксерів. Попри це промоутер впевнений, що Олександр Усик би точно не програв легенді боксу, навіть якби той бився у своєму праймі, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Цікаво "Завжди програватиме": ексчемпіон світу розповів, хто переможе Усика
Якби закінчився бій Усик – Холіфілд?
Промоутер виділив особливості ведення бою обох культових боксерів.
Холіфілд – один із моїх улюблених боксерів. Я завжди казав: коли він був у крузервейті, Усик проти Холіфілда в крузервейті – я просто не бачу, щоб Усик міг програти. Холіфілд був дуже особливим. Але якщо говорити про стилі та про те, що він робив ногами: Холіфілд був надзвичайно міцним – йшов уперед, мав "гранітне підборіддя", бив без зупину. А Усик – він радше розбирає тебе, торкнувся, торкнувся, змістився,
– сказав Хірн.
Як Льюїс порівняв Усика із Холіфілдом?
Леннокс Льюїс виділив унікальні здібності Усика та Холіфілда. Легенда боксу наголосив не невловимості та руху українського боксера у ринзі. Слова Льюїса цитувало видання Boxing News.
"Обидва боксери мають чудовий захист, чудово працюють ногами та обидва піднялись із крузервейту. Це дійсно був би чудовий бій", – сказав Льюїс.
Головне про кар'єру Евандера Холіфілда
- 62-річний американський колишній боксер, який за свою кар'єру провів 57 боїв на профі-рингу – 44 перемог (29 – нокаутом), 10 поразок, 2 нічиї та один двобій був таким, що не відбувся.
- Свій прощальний поєдинок Холіфілд провів навесні 2011-го, коли здолав Браяна Нільсена із Данії нокаутом у 10-му раунді.
- Евандер розповідав, що вважає Формана найкращим панчером в історії.
- Також Холіфілд пояснював, чому він є найкращим супертяжем у боксі.