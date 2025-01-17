"Будто не умеет драться": легендарный Холифилд назвал супертяжеловеса, который его удивил
Эвандер Холифид вспомнил прошлое, когда он был действующим боксером. Бывший абсолютный чемпион мира назвал супертяжа, который его поразил.
Американец среди других боксеров отметил Энди Руиса. Холифилд подчеркнул сильные стороны экс-чемпиона мира, которые ему понравились, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.
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Чем Руис поразил Холифилда
Эвандер Холифилд рассказал, что он спарринговал с Энди Руисом, поэтому уверен, что он мог себя проявить. Американец отметил, что тебе ему было 46, а его соотечественнику всего 19 лет.
Легенда бокса признался, что не мог поверить в то, что Руис в таком возрасте был очень агрессивным и уверенным в собственных силах. Эвандер Холифилд подчеркнул, что Энди тогда шел в перед, поэтому был агрессивным даже в спаррингах.
Холифилд также отметил качества Энди Руиса. В частности, Эвандеру понравилась скорость рук бывшего чемпиона мира.
Вы смотрите на Руиса, и он выглядит так, будто вообще не умеет драться. Ничто не говорит вам, что Энди может выйти в ринг и удивить соперника, но он постоянно так делал. У него быстрые руки и он умеет бить очень сильно. Но никто, казалось, этого не знал,
– сказал Холифилд.
Отметим, что Энди Руис в последний раз появлялся в ринге 3 августа 2024 года. Тогда боксер смог свести вничью тяжелый поединок против американца Джарелла Миллера.