Легендарный боксер резко отреагировал на результат боя Юбенк – Бенн

В субботу, 26 апреля, Крис Юбенк-младший дрался против Конора Бенна. Поединок состоялся в Лондоне на арене Tottenham Hotspur Stadium в рамках вечера бокса под названием Fatal Fury: City of the Wolves.

Юбенк-младший одолел Бенна в ожесточенном противостоянии. Дерек Чисора считает, что результат боя между двумя звездными британцами несправедлив, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Читайте также Британская рубка: Юбенк-младший в адской битве одолел Бенна – видео

Что сказал Чисора

Дерек Чисора высказался о поединке между Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном. По мнению ветерена хевивейта, бой должен был завершиться ничьей.

Я считаю, что это была ничья. Сегодня никто не должен был проиграть. Это ничья. Они тяжело работали в тренажерном зале. Они тяжело тренировались. Это ничья,

– сказал Чисора.

Британец заявил, что оба боксера отучили боль в поединке. Чисора также подчеркнул, что Юбенк-младший и Бенн сражались за честь своих родителей, достойно защитив их имя.

По мнению Чисоры, Крис Юбенк-младший и Конор Бенн показали прекрасный бой. Поэтому, возможно, что впоследствии поклонники смогут увидеть реванш.