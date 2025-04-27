Юбенк-молодший здолав Бенна у запеклому протистоянні. Дерек Чісора вважає, що результат бою між двома зірковими британцями несправедливий, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Що сказав Чісора

Дерек Чісора висловився щодо поєдинку між Крісом Юбенком-молодшим та Конором Бенном. На думку ветерена хевівейту, бій повинен був завершитись нічиєю.

Я вважаю, що це була нічия. Сьогодні ніхто не повинен був програти. Це й####а нічия. Вони важко працювали в тренажерному залі. Вони важко тренувалися. Це нічия,

– сказав Чісора.

Британець заявив, що обидва боксери відучили біль у поєдинку. Чісора також підкреслив, що Юбенк-молодший та Бенн бились за честь своїх батьків, гідно захистивши їх ім'я.

На думку Чісори, Кріс Юбенк-молодший та Конор Бенн показали прекрасний бій. Тому, можливо, що згодом шанувальники зможуть побачити реванш.