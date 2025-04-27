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Fight News 24 Новости бокса Британская рубка: Юбенк-младший в адской битве одолел Бенна – видео
27 апреля, 10:40
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Британская рубка: Юбенк-младший в адской битве одолел Бенна – видео

Егор Торяник
Основні тези
  • Крис Юбенк-младший дрался против Конора Бенна на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне в рамках мероприятия Fatal Fury: City of the Wolves.
  • Боксеры провели все 12 раундов, демонстрируя агрессивный и напряженный поединок.

В субботу, 26 апреля, состоялся грандиозный вечер бокса в Лондоне на арене Tottenham Hotspur Stadium. Крис Юбенк-младший и Конор Бенн сошлись в ожесточенной битве в рамках Fatal Fury: City of the Wolves.

Юбенк-младший считался фаворитом в бою против Бенна. Многие эксперты считали, что Конор сможет победить Криса только нокаутом, однако боксеры устроили адский бой, сообщает 24 канал.

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Ожесточенное противостояние

С самого начала Конор Бенн агрессивно действовал и постоянно прессинговал соперника в первых двух раундах. Иногда "Разрушителю" удавалось хорошо попасть в Криса Юбенка-младшего.

Бенн выдал хороший третий раунд, несмотря на то, что он андердог поединка. Конор заставил пошатнуться Юбенка-младшего. В следующей трехминутке Крис взял дело в свои руки и смог наказать соперника точными ударами.

Боксеры выстояли все 12 раундов, устроив настоящую рубку на потеху фанатам. Однако победу единогласным решением судей Крис Юбенк-младший – 116:112.

Видеообзор боя Юбенк-младший – Конор Бенн: