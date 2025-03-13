Крис Юбэнк разбил по лицу Конора Бенна куриные яйца. Этот момент едва не стал причиной драки, если бы не вмешательство охранников.

Вот это да Усика заставляют провести защиту титула: чемпиону мира поставили дедлайн на достижение соглашения

Не жалеет о своем поступке, который стоил ему денег

За такой подлый поступок Юбенк-младший был оштрафован в размере 100 тысяч фунтов. Промоутер Криса заявил, что его клиента несправедливо наказали, а команда Юбенка будет обжаловать это решение, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Интересно, что сам боксер не жалеет о своем совершенном поступке.

Это стоило каждого пенни этого штрафа,

– сказал Юбенк-младший.

Обратите внимание! Бой Крис Юбенк-младший – Конор Бенн состоится 26 апреля на стадионе английского футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне.

Юбенк-младший уже провел на профи-ринге 37 боев, в которых одержал 34 победы (25 – нокаутом), а также потерпел три поражения. Зато его будущий соперник имеет за своей спиной идеальную статистику, победив во всех своих 23-х поединках (14 – нокаутом).