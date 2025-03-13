Кріс Юбенк розбив по обличчі Конора Бенна курячі яйця. Цей момент ледь не став причиною бійки, якби не втручання охоронців.

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Не шкодує про свій вчинок, який коштував йому грошей

За такий підлий вчинок Юбенк-молодший був оштрафований у розмірі 100 тисяч фунтів. Промоутер Кріса заявив, що його клієнта несправедливо покарали, а команда Юбенка буде оскаржувати це рішення, інформує 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Цікаво, що сам боксер не шкодує про свій скоєний вчинок.

Це коштувало кожного пенні цього штрафу,

– сказав Юбенк-молодший.

Зверніть увагу! Бій Кріс Юбенк-молодший – Конор Бенн відбудеться 26 квітня на стадіоні англійського футбольного клубу Тоттенхем у Лондоні.

Юбенк-молодший вже провів на профі-рингу 37 боїв, у яких здобув 34 перемоги (25 – нокаутом), а також зазнав трьох поразок. Натомість його майбутній суперник має за своєю спиною ідеальну статистику, тріумфувавши в усіх своїх 23-х поєдинках (14 – нокаутом).