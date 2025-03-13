Одиозного боксера оштрафовали за удар яйцами по голове соперника: известна сумма наказания

В конце февраля Крис Юбенк-младший и Конор Бенн провели пресс-конференцию и дуэль взглядов накануне очной битвы. Во время дуэли взглядов Юбенк-младший отметился провокационным поступком в сторону своего следующего соперника.

Крис Юбэнк разбил по лицу Конора Бенна куриные яйца. Этот момент едва не стал причиной драки, если бы не вмешательство охранников.

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Не жалеет о своем поступке, который стоил ему денег

За такой подлый поступок Юбенк-младший был оштрафован в размере 100 тысяч фунтов. Промоутер Криса заявил, что его клиента несправедливо наказали, а команда Юбенка будет обжаловать это решение, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Интересно, что сам боксер не жалеет о своем совершенном поступке.

Это стоило каждого пенни этого штрафа,

– сказал Юбенк-младший.

Обратите внимание! Бой Крис Юбенк-младший – Конор Бенн состоится 26 апреля на стадионе английского футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне.

Юбенк-младший уже провел на профи-ринге 37 боев, в которых одержал 34 победы (25 – нокаутом), а также потерпел три поражения. Зато его будущий соперник имеет за своей спиной идеальную статистику, победив во всех своих 23-х поединках (14 – нокаутом).