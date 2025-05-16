Украинский чемпион мира проведет второй бой в профи-ринге: дата поединка

Юрий Захареев в ближайшее время вернется к боям. Украинский боксер проведет свой второй поединок на профессиональном ринге.

Юрий Захареев сразится в Киеве в рамках грандиозного вечера бокса. Место проведения спортивного шоу столичный Дворец спорта, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation.

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С кем будет драться Захареев

Юрий Захареев сразится против Бориса Недбала, который представляет Словакию. Официальная дата проведения поединка 7 июня 2025 года.

Анонс боя Захареев – Недбал / Фото Top Boxing Generation

Юрий Захареев провел первый поединок в профи-ринге в декабре 2024 года. Тогда украинский боксер победил раздельным решением судей победил колумбийца Джоэля Хулио.

Напомним, что Юрий Захареев в 2021 году становился чемпионом мира в первом среднем весе. Украинский боксер в 2022 году завоевал "золото" чемпионата Европы среди молодежи и стал бронзовым призером во взрослой категории