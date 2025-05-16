Юрій Захарєєв битиметься у Києві в межах грандіозного вечора боксу. Місце проведення спортивного шоу столичний Палац спорту, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.

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З ким битиметься Захарєєв

Юрій Захарєєв битиметься проти Бориса Недбала, який представляє Словаччину. Офіційна дата проведення поєдинку 7 червня 2025 року.

Анонс бою Захарєєв – Недбал / Фото Top Boxing Generation

Юрій Захарєєв провів перший поєдинок у профі-рингу у грудні 2024 року. Тоді український боксер переміг роздільним рішенням суддів переміг колумбійця Джоеля Хуліо.

Нагадаємо, що Юрій Захарєєв у 2021 році ставав чемпіоном світу у першій середній вазі. Український боксер у 2022 році завоював "золото" чемпіонату Європи серед молоді та став бронзовим призером у дорослій категорії