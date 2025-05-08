Усик раскрыл важную роль братьев Кличко в его успешной карьере

Александр Усик стал преемником украинского представительства в мировом боксе. Украинский чемпион мира откровенно рассказал, как звездные земляки повлияли на его карьеру.

Александр Усик отметил, что, что Украина всегда была страной, которая воспитывает настоящих звезд бокса. Обидчик Тайсона Фьюри рассказал, как Владимир и Виталий Кличко повлияли на его карьеру и выступления других украинских боксеров, информирует 24 Канал со ссылкой на Mystic Zach.

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Как Кличко повлияли на Усика

Украинский чемпион мира сделал откровенное признание.

Украина – боксерская страна, много людей хотят развиваться, у них нет денег, они идут на бокс, потому что бокс – вид спорта не для слабых. И у нас есть талантливые младшие ребята. Братья Кличко дали шанс мне и всем украинским боксерам. Это возможно, если вы будете хорошо работать. Быть чемпионом мира возможно, нужно просто выстроить это. Украина – очень талантливая боксерская страна, очень жесткий, очень выносливый народ,

– сказал Усик.

Напомним, что в СМИ есть много слухов о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг. Кличко-младший хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Последний раз Владимир выходил в ринг в апреле 2017-го, когда уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Виталий Кличко, который сейчас является мэром Киева, провел свой прощальный бой в профессионалах в сентябре 2012-го, когда нокаутировал немца Мануэля Чарра в 4-м раунде.

Окончание Усика также идет к своему окончанию. Александр несколько раз уверял, что в большом боксе ему осталось провести только два боя, один из которых состоится 19 июля 2024 года против Даниэля Дюбуа (реванш). Для прощального боя украинец выбирает среди экс-соперников.