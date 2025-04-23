Легенда бокса рассказал, как непобежденный "Охотник" сможет стать величайшим бойцом в истории

Теренс Кроуфорд готовится к следующему поединку. Американский боксер сразится против Сауля Альвареса.

Оскар Де Ла Хойя высказался относительно Теренса Кроуфорда. Американец считает, что непобежденный "Охотник" может стать величайшим в истории, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что должен сделать Кроуфорд

Легенда бокса назвал единственное условие, при котором Теренс Кроуфрод станет величайшим бойцом в истории. Для этого американцу нужно одолеть Сауля Альвареса в очном противостоянии.

Оскар Де Ла Хойя заявил, что "Канело" тяжелый панчер, который медленно двигается. Поэтому это может сыграть в пользу быстрого Кроуфорда.

Канело будет весить 200 фунтов в ринге. Это очень тяжелый бой, но, слушайте, я отдаю все уважение Кроуфорду. Если он это сделает – он станет мессией бокса,

– сказал Де Ла Хойя.

Отметим, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом ожидается в сентябре 2025 года.

Перед этим "Канело" встретится с Уильямом Скуллом в промежуточном бою, который состоится 3 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.