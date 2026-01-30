Не Кличко: кто первый из Украины выиграл медаль в боксе на Олимпийских играх

Часто с Владимиром Кличко связывают первый успех Украины в боксе на Олимпийских играх. Но мало кто знает, что он не первый украинец, который завоевал медаль в этой дисциплине.

Боксер Виктор Савченко на Олимпийских играх в 1976 году завоевал бронзовую медаль, а уже через четыре года стал "серебряным" призером Игр в Москве. Итак, именно он стал первым олимпийским призером-украинцем в боксе, пишет 24 Канал.

Кто первым из Украины выиграл медаль в боксе на Олимпиаде?

Савченко родился в селе Атамань, что в Херсонской области. Украинец входил в состав сборной СССР по боксу с 1975 по 1982 годы и именно в ее составе стал олимпийским призером.

Обычно он боксировал в весовой категории до 71 килограмма. На Олимпийских играх 1980 года ему пришлось выступить в непривычном для себя весе до 75 килограммов, куда его в интересах москвича Александра Кошкина перевело руководство Спорткомитета СССР.

Как пишет UA-Футбол, даже в новой категории Виктор вполне мог быть первым. Однако финальный поединок против кубинца Хосе Гомеса он проводил со сломанной рукой, в результате чего проиграл.



Что интересно, Савченко также считают первым чемпионом мира в боксе из Украины. Он выиграл "золото" в 1978 году. Более того, в его активе победа на чемпионате Европы и два "серебра".

Как говорится в статье на Википедии, Савченко – единственный украинец в советские времена, кто стал двукратным призером Олимпийских игр по боксу. Согласно данным BoxRec, Савченко не переходил в профессиональный ринг. На любительском уровне его рекорд составляет 31 победу (18 нокаутом) и 6 поражений.

Украинские боксеры на Олимпийских играх: что известно?