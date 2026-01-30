Не Кличко: кто первый из Украины выиграл медаль в боксе на Олимпийских играх
- Виктор Савченко стал первым украинцем, который выиграл олимпийскую медаль в боксе, получив бронзу в 1976 году и серебро в 1980 году.
- Владимир Кличко стал первым олимпийским чемпионом из Украины в боксе, получив золотую медаль в 1996 году.
Часто с Владимиром Кличко связывают первый успех Украины в боксе на Олимпийских играх. Но мало кто знает, что он не первый украинец, который завоевал медаль в этой дисциплине.
Боксер Виктор Савченко на Олимпийских играх в 1976 году завоевал бронзовую медаль, а уже через четыре года стал "серебряным" призером Игр в Москве. Итак, именно он стал первым олимпийским призером-украинцем в боксе, пишет 24 Канал.
Кто первым из Украины выиграл медаль в боксе на Олимпиаде?
Савченко родился в селе Атамань, что в Херсонской области. Украинец входил в состав сборной СССР по боксу с 1975 по 1982 годы и именно в ее составе стал олимпийским призером.
Обычно он боксировал в весовой категории до 71 килограмма. На Олимпийских играх 1980 года ему пришлось выступить в непривычном для себя весе до 75 килограммов, куда его в интересах москвича Александра Кошкина перевело руководство Спорткомитета СССР.
Как пишет UA-Футбол, даже в новой категории Виктор вполне мог быть первым. Однако финальный поединок против кубинца Хосе Гомеса он проводил со сломанной рукой, в результате чего проиграл.
Виктор Савченко / Фото из сети
Что интересно, Савченко также считают первым чемпионом мира в боксе из Украины. Он выиграл "золото" в 1978 году. Более того, в его активе победа на чемпионате Европы и два "серебра".
Как говорится в статье на Википедии, Савченко – единственный украинец в советские времена, кто стал двукратным призером Олимпийских игр по боксу. Согласно данным BoxRec, Савченко не переходил в профессиональный ринг. На любительском уровне его рекорд составляет 31 победу (18 нокаутом) и 6 поражений.
Украинские боксеры на Олимпийских играх: что известно?
- Первым олимпийским чемпионом из Украины в боксе действительно стал Владимир Кличко. Он получил медаль на Играх-1996 года в составе сборной Украины.
- После этого только трое украинцев смогли повторить достижение Кличко-младшего. "Золото" Олимпийских игр добывали Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Хижняк. При этом Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом.
- Всего за период независимости украинские боксеры получили 16 медалей в боксе. Кроме 5 золотых наград, наши бойцы завоевали 4 "серебра" и 7 "бронз".