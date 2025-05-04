Альварес и Кроуфорд сошлись в первой дуэли взглядов перед огненной битвой

Сауль "Канело" Альварес узнал имя своего следующего соперника. Уже осенью текущего года мексиканский боксер таки встретится в ринге со звездным Теренсом Кроуфордом.

Звездные боксеры сойдутся в мегафайте 12 сентября 2025 года. Бой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд примет американский Лас-Вегас.

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Первая очная дуэль

Такую официальную информацию сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сразу после победного боя "Канело" с Уильямом Скаллом 4 мая.

Напомним, что мексиканец уверенно одолел Скалла по единогласному решению судей. "Канело" вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

После объявления о дате следующей встречи Альварес и Кроуфорд сошлись в дебютной дуэли взглядов прямо на ринге в саудовском Эр-Рияде. Боксеры успели перекинуться несколькими словами и были в отличном настроении.

Видео дуэли взглядов Альварес – Кроуфорд

37-летний Теренс "Охотник" Кроуфорд имеет за своей спиной 41 победный поединок (31 – нокаутом) и ни одного поражения. Последний раз выходил в ринг в начале августа прошлого года, когда победил Исраила Мадримова.

Зато Альварес одержал 63-ю победу в 67-ми поединках (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых.