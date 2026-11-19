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Красюк поделился своими мыслями в интервью About Boxing. Он подчеркнул, что Кличко-младший до сих пор поддерживает себя в идеальной форме ради этого шанса.

Красюк о возможном возвращении Владимира Кличко

Также Красюк упомянул о старшем брате Владимира, Виталии Кличко, подчеркнув исключительную генетику и спортивную дисциплину обоих братьев. По словам функционера, 55-летний Виталий находится в столь же впечатляющей физической форме и легко может подтянуться 55 раз.

Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе может заставить его вернуться ради еще одной попытки, если у него будет такая возможность. Если Господь даст ему такой шанс, то он поддерживает свой организм и ум в готовности к этому. Именно поэтому он в такой великолепной, просто невероятной форме для 50-летнего мужчины. Хотя он совсем не похож на обычного 50-летнего мужчину. Этот парень совсем другой– отметил промоутер.

Возможный рекорд Кличко-младшего

Владимир Кличко в последний раз выходил на профессиональный ринг в апреле 2017 года, когда уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. До этого украинец владел чемпионскими поясами WBO, IBF и WBA, которые потерял в 2015 году после поражения от Тайсона Фьюри.

"Доктор Стальной Молот" ранее неоднократно заявлял о желании побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который в 1994 году победил Майкла Мурера в возрасте 45 лет, став самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого дивизиона. В случае успешного возвращения на ринг 50-летний Кличко сможет превзойти это историческое достижение.