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Своїми думками Красюк поділився в інтерв'ю About Boxing. Він наголосив, що Кличко-молодший досі підтримує себе в ідеальному тонусі заради цього шансу.

Красюк про можливе повернення Володимира Кличка

Також Красюк згадав про старшого брата Володимира, Віталія Кличка, підкресливши виняткову генетику та спортивну дисципліну обох братів. За словами функціонера, 55-річний Віталій перебуває в настільки ж дивовижних кондиціях і легко може підтягнутися 55 разів.

Бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі може змусити його повернутися заради ще однієї спроби, якщо в нього буде така можливість. Якщо Господь дасть йому такий шанс, то він підтримує свій організм і розум у готовності до цього. Саме тому він у такій чудовій, просто неймовірній формі для 50-річного чоловіка. Хоча він зовсім не схожий на звичайного 50-річного чоловіка. Цей хлопець зовсім інший– зазначив промоутер.

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Можливий рекорд Кличка-молодшого

Володимир Кличко востаннє виходив на професійний ринг у квітні 2017 року, коли технічним нокаутом поступився британцю Ентоні Джошуа. До цього українець володів чемпіонськими поясами WBO, IBF та WBA, які втратив у 2015 році після поразки від Тайсона Ф'юрі.

"Доктор Сталевий Молот" раніше неодноразово заявляв про бажання побити рекорд легендарного Джорджа Формана, який у 1994 році переміг Майкла Мурера у віці 45 років, ставши найстаршим чемпіоном світу в історії надважкого дивізіону. У разі успішного повернення на ринг 50-річний Кличко матиме змогу перевершити це історичне досягнення.