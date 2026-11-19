Не деньги и не реванш: назван единственный вызов, который вернет Владимира Кличко на ринг
Известный украинский промоутер Александр Красюк назвал единственное условие, при котором легендарный Владимир Кличко может возобновить профессиональную карьеру. По его словам, мотивацией для 50-летнего экс-чемпиона может стать только поединок за мировой титул в супертяжелом весе.
Красюк поделился своими мыслями в интервью About Boxing. Он подчеркнул, что Кличко-младший до сих пор поддерживает себя в идеальной форме ради этого шанса.
Красюк о возможном возвращении Владимира Кличко
Также Красюк упомянул о старшем брате Владимира, Виталии Кличко, подчеркнув исключительную генетику и спортивную дисциплину обоих братьев. По словам функционера, 55-летний Виталий находится в столь же впечатляющей физической форме и легко может подтянуться 55 раз.
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе может заставить его вернуться ради еще одной попытки, если у него будет такая возможность. Если Господь даст ему такой шанс, то он поддерживает свой организм и ум в готовности к этому. Именно поэтому он в такой великолепной, просто невероятной форме для 50-летнего мужчины. Хотя он совсем не похож на обычного 50-летнего мужчину. Этот парень совсем другой,
– отметил промоутер.
Возможный рекорд Кличко-младшего
Владимир Кличко в последний раз выходил на профессиональный ринг в апреле 2017 года, когда уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. До этого украинец владел чемпионскими поясами WBO, IBF и WBA, которые потерял в 2015 году после поражения от Тайсона Фьюри.
"Доктор Стальной Молот" ранее неоднократно заявлял о желании побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который в 1994 году победил Майкла Мурера в возрасте 45 лет, став самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого дивизиона. В случае успешного возвращения на ринг 50-летний Кличко сможет превзойти это историческое достижение.