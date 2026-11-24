Спортивный журналист Сергей Пейчев прокомментировал слухи о возможном возвращении Владимира Кличко на профессиональный ринг. Он также напомнил о последних боях украинского чемпиона.

По его мнению, поединок против Тайсона Фьюри стал для боксера прежде всего психологической неудачей, а точку в карьере он поставил не так, как того заслуживал. Об этом Пейчев рассказал в интервью для 24 Канала.

Пейчев оценил завершение карьеры Кличко и шансы на возвращение

По словам журналиста, еще пять лет назад он искренне верил в камбэк легендарного боксера. В то же время поражение от Энтони Джошуа в 2017 году Пейчев называет очень обидным, ведь у украинца были реальные шансы дожать соперника и победить.

С Тайсоном Фьюри это был скорее такой ментальный провал, мне кажется. И завершение карьеры вышло смазанным, хотя он все равно останется суперлегендой бокса,

– отметил он.

Несмотря на постоянные обсуждения в СМИ возможного возвращения 50-летнего Кличко-младшего ради побития возрастного рекорда Джорджа Формана, сам экс-чемпион на ринг не выходит с 2017 года. Он поддерживает отличную физическую форму и остается в боксерской среде – в частности, осенью посетил чемпионат Европы по боксу в Софии.

Сейчас Кличко живет на две страны – между Украиной и Германией, сосредоточившись на бизнесе, преподавании, международных мероприятиях и гуманитарной помощи Украине.

Также он самостоятельно воспитывает 11-летнюю дочь Каю-Евдокию. В октябре суд в Лос-Анджелесе предоставил Кличко право временно распоряжаться наследством покойной актрисы Хейден Панеттьери (матери девочки, скончавшейся в августе), чтобы защитить активы дочери.