Adv

На його думку, поєдинок проти Тайсона Ф'юрі став для боксера насамперед психологічною невдачею, а крапку в кар'єрі він поставив не так, як на те заслуговував. Про це Пейчев розповів у інтерв'ю для 24 Каналу.

Пейчев оцінив завершення кар'єри Кличка та шанси на повернення

За словами журналіста, ще п'ять років тому він щиро вірив у камбек легендарного боксера. Водночас поразку від Ентоні Джошуа у 2017 році Пейчев називає дуже образливою, адже українець мав реальні шанси дотиснути суперника і перемогти.

З Тайсоном Ф'юрі це був більше такий ментальний провал, мені здається. І завершення кар'єри вийшло змазаним, хоча він усе одно залишиться суперлегендою боксу– зазначив він.

Попри постійні обговорення в медіа можливого повернення 50-річного Кличка-молодшого заради побиття вікового рекорду Джорджа Формана, сам ексчемпіон на ринг не виходить із 2017 року. Він підтримує чудову фізичну форму та залишається в боксерському середовищі – зокрема, восени відвідав чемпіонат Європи з боксу в Софії.

Зараз Кличко живе на дві країни – між Україною та Німеччиною, зосередившись на бізнесі, викладанні, міжнародних заходах та гуманітарній допомозі Україні.

Також він самостійно виховує 11-річну доньку Каю-Євдокію. У жовтні суд у Лос-Анджелесі надав Кличку право тимчасово розпоряджатися спадщиною покійної акторки Гейден Панеттьєрі (матері дівчинки, яка пішла з життя у серпні), щоб захистити активи доньки.