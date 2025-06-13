Карл Фроч высказался относительно Эй Джея и его будущих боев. В частности, бывший чемпион мира назвал боксера, с которым не стоит драться британцу, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch On Fighting.
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Фроч дал совет Джошуа
Карл Фроч дал совет Энтони Джошуа перед возвращением на ринг. Бывший чемпион мира отметил, что британец должен забыть о реванше с Даниэлем Дюбуа.
Фроч объяснил, почему Эй Джей не должен снова драться с "Динамитом". По его мнению, он не сможет одержать победу по определенным причинам.
Еще один бой против Дюбуа – забудьте об этом. Даниэль снова его раздавит. Энтони не сможет победить. Джошуа до смерти испугается получить удар по подбородку, а когда он его пропустит, то снова потеряет сознание,
– сказал Фроч.
Напомним, что Энтони Джошуа дрался с Даниэлем Дюбуа осенью 2024 года. В том поединке "Динамит" уничтожил Эй Джея, отправив соперника в нокаут в пятом раунде.
Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, назвал количество поединков своего подопечного, которые должны состояться в 2025 году.