Ходят слухи, что согласно договору Эй Джей должен провести три боя в рамках шоу Riyadh Season. Промоутер британца Эдди Хирн высказался о возвращении своего подопечного.

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Потенциальные соперники Эй Джея

Спортивный функционер отметил, что Энтони Джошуа проведет в 2025 году всего один поединок. По словам Хирна, британский боксер будет готов драться в середине сентября, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

К тому моменту станет известным, вернется ли в бокс Тайсон Фьюри. Также следующий соперник Эй Джея будет зависеть от победителя реванша Усик – Дюбуа. Если никто не будет драться с британцем, то ему найдут другого соперника, отметил Хирн.

Я просто не думаю, что Фьюри сможет оставить все это. Знаешь почему? Потому что он не сдает позиций. Он до сих пор на пике формы, и очень сложно отойти от бокса, имея возможность драться с таким, как Энтони Джошуа, когда ты все еще "в обойме". Именно поэтому я верю, что этот бой состоится,

– сказал Хирн.

Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа также может подраться против Деонтея Уайлдера. Однако сейчас все внимание Эй Джея сконцентрировано на поединке против Тайсона Фьюри или Даниэля Дюбуа, если он победит Александра Усика.

К слову. Последний раз Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа осенью 2024 года. Тогда Эй Джей потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в нокауте в пятом раунде поединка.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа перенес операцию. Промоутер Эдди Хирн назвал сроки возвращения британского боксера на ринг.