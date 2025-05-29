Ширяться чутки, що згідно з угодою Ей Джей повинен провести три бої в межах шоу Riyadh Season. Промоутер британця Едді Хірн висловився про повернення свого підопічного.

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Потенційні суперники Ей Джея

Спортивний функціонер наголосив, що Ентоні Джошуа проведе у 2025 році всього один поєдинок. Зі слів Хірна, британський боксер буде готовий битись у середині вересня, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

До того моменту стане відомом, чи повернеться у бокс Тайсон Ф'юрі. Також наступний суперник Ей Джея залежатиме від переможця реваншу Усик – Дюбуа. Якщо ніхто не битиметься з британцем, то йому знайдуть іншого суперника, наголосив Хірн.

Я просто не думаю, що Ф’юрі зможе залишити все це. Знаєш чому? Бо він не здає позицій. Він досі на піку форми, і дуже складно відійти від боксу, маючи можливість битися з таким, як Ентоні Джошуа, коли ти все ще "в обоймі". Саме тому я вірю, що цей бій відбудеться,

– сказав Хірн.

Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа також може побитись проти Деонтея Вайлдера. Проте наразі вся увага Ей Джея сконцентрована на поєдинку проти Тайсона Ф'юрі або Даніеля Дюбуа, якщо він переможе Олександра Усика.

До слова. Востаннє Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа восени 2024 року. Тоді Ей Джей зазнав нищівної поразки, опинившись у нокауті у п'ятому раунді поєдинку.

Нагадаємо, що раніше Ентоні Джошуа переніс операцію. Промоутер Едді Хірн назвав терміни повернення британського боксера на ринг.