Бывший чемпион мира во втором среднем весе уверен, что Джейку Полу не следует выходить в ринг против Энтони Джошуа. Карл Фроч считает, что британский боксер уничтожит скандального боксера-блогера, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut.

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Фроч о возможном бое Джошуа – Пол

По мнению Фроча, габариты и достижения Эй Джея слишком велики для Пола-младшего. Карл рассказал, как Энтони может размазать Джейка в ринге.

Это конец игры. Я думаю, что Эй Джей слишком большой. Если он хорошо попадет справа в висок, если он донесет удар правой рукой в челюсть Фейка Пола, то это может стать концом его жизни, если он, черт возьми, не будет осторожным,

– сказал Фроч.

Ранее промоутер Эдди Хирн заверил, что Джошуа готов разделить ринг с Полом, попросив Джейка не оттягивать этот поединок.

Известный комментатор UFC Джо Роган назвал две собственные версии, почему Джейк Пол не хочет драться с Энтони Джошуа в текущем году, а только в 2026-м. Одна из этих версий касается употребления запрещенных препаратов боксером-блогером, которая кажется совсем абсурдной.

Напомним, что Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Зато в середине ноября 2024-го года Джейк Пол победил легендарного Майка Тайсона.