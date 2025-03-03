Мечтает о прощальном бое кума Усика: обидчик Беринчика бросил вызов Ломаченко

Американский боксер Кейшон Дэвис заговорил о желании провести бой против Василия Ломаченко. 26-летний чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBO хотел бы стать последним соперником в карьере украинского боксера.

Обидчик другого украинца Дениса Беринчика восхищен успешной карьерой Василия Ломаченко. Кейшон Дэвис признался, что высоко оценил бы желание украинца провести свой прощальный поединок в боксе именно против него, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Хочет принять участие в прощальном бою Ломаченко

Также Дэвис назвал двух боксеров, с которыми может выйти в ринг Ломаченко.

У Ломаченко удивительная карьера. Он сделал много для спорта. Он может просто уйти на пенсию и все бросить. Если он захочет дать мне возможность, я буду благодарен и буду ценить то, что он вышел на свой последний бой против меня. Он может выбрать большое имя, например Шакура Стивенсона или Джервонту Дэвиса. Но у меня тоже большое имя, и с точки зрения бизнеса было бы логично драться со мной,

– заявил Дэвис.

Напомним, что пока вообще неизвестно, сможет ли Василий продолжить карьеру. У Ломаченко есть проблемы со спиной, которые не позволили ему выйти в ринг против Шакура Стивенсона, который ему бросал вызов.

Стивенсон за своей спиной имеет 23 победных боя (все проведенные), в которых 11 раз нокаутировал соперников.

Джервонта Дэвис провел на профи-ринге 31 поединок – 30 побед (28 – нокаутом) и одна ничья. Как раз эта первая мировая была недавно в бою против Ламонта Роуча.

Отметим, что 14 февраля 2025-го года Кейшон Дэвис безжалостно нокаутировал Беринчика уже в четвертом раунде. Американец отобрал пояс WBC, которым владел украинец.