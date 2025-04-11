Чемпиону мира вручили титул, который он отобрал у звездного украинца
- Кейшон Дэвис победил Дениса Беринчика в бою 14 февраля 2025 года, отобрав пояс WBO в легком весе и нанеся ему первое поражение на профессиональном ринге.
- Официальная церемония вручения титула состоялась в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, где Дэвис получил пояс с выгравированной фамилией и датой победного боя.
- Кейшон Дэвис планирует вернуться в ринг 7 июня 2025 года для боя против Эдвина Де Лос Сантоса из Доминиканской Республики.
- После победы над Беринчиком, Дэвис имеет 13 побед (9 нокаутом) из 14 боев, тогда как Беринчик потерпел первое поражение при 19 победах (9 нокаутом) из 20 боев.
Кейшон Дэвис 14 февраля 2025-го года провел бой против Дениса Беринчика на культовой "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке (США). Это была первая защита пояса WBO в легком весе для украинского боксера.
К сожалению, уже в четвертом раунде Денис Беринчик досрочно проиграл Кейшону Дэвису. Американский боксер отобрал пояс у украинца и нанес ему дебютное поражение на профи-ринге.
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Официальная церемония вручения
Только сейчас обидчик Беринчика получил обновленный титул. Президент WBO Густаво Оливери вручил Дэвису пояс, на котором выгравирована фамилия Кейшона, место и дата победного боя против Беринчика. Официальная церемония состоялась в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Новоиспеченный чемпион отметил теплую встречу и атмосферу в Пуэрто-Рико, который боксер назвал вторым домом. Также Дэвис обратился к главе организации.
Я ценю WBO, Густаво, Пако и всю семью WBO за то, что они сделали меня своим чемпионом, и я рад тем годам, которые меня ждут. Я буду лучшим чемпионом организации. Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне в этом путешествии,
– сказал Кейшон Дэвис.
К слову. Уже в начале лета (7 июня) 2025 года Кейшон Дэвис вернется в ринг. Чемпион мира проведет поединок против Эдвина Де Лос Сантоса из Доминиканской Республики.
Отметим, что победа над Беринчиком стала для Дэвиса уже 13-й (9 – нокаутом) в 14-ти боях в профессионалах. Еще одну победу у Кейшона забрали из-за проваленного допинг-теста.
Зато после этого проигранного поединка в статистике Беринчика появилось первое фиаско при 19-ти победах (9 – нокаутом) в 20-ти встречах.