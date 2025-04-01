Чемпион мира планирует побить украинца в будущем титульном бою

Уже 1 мая на арене "Sunbet Arena" в Претории (ЮАР) состоится вечер бокса, который организует промоутерская компания Legacy Boxing Promotions. Бой украинского боксера возглавит событие.

В титульном бою в бриджервейте сойдутся чемпион мира WBC Кевин Лерен из Южной Африки и украинский боксер Сергей Радченко. Будущий соперник украинца высказался относительно следующего боя 1 мая.

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Готов к бою с украинцем

Южноафриканский боксер рассказал о своей подготовке и признался, что хорошо знает, чего ожидать от украинского оппонента, пишет 24 Канал со ссылкой на IOL.

Я знаю, что он будет идти жестко вперед и пытаться победить, украинец сделает бой тяжелым. Я уверен, что смогу его одолеть. Не надо думать о Радченко, важно сконцентрироваться на моей подготовке,

– заявил Лерен.

Это будет первая защита чемпионского пояса для Кевина, поэтому Лерен не хочет упасть лицом в грязь перед родными трибунами. Соперник Радченко отметил, что готовится к поединку в лучших условиях. Поэтому его обязанностью будет победить 37-летнего украинца, чтобы оправдать ожидания фанатов.

Отметим, что этот поединок болельщики бокса могли увидеть еще в марте этого года. Но сначала бой перенесли, а затем отменили из-за недоговоренности между командами боксеров.

Последний раз Радченко выходил в ринг летом 2024-го года, когда победил Андрея Пешича из Сербии. Эта победа стала для Сергея 11-й (5 – нокаутом) при 7-ми поражениях в 18-ти встречах. Зато Лерен в марте прошлого года проиграл австралийцу Джастину Хуне. У Кевина за спиной 30 побед (14 – нокаутом) и 3 фиаско в 33-х поединках.