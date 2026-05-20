Не только Верховен: 3 известных кикбоксеров, которые перешли в бокс и стали успешными

Следующий поединок Александра Усика вызывает особый интерес, ведь его соперник кикбоксер Рико Верховен, а не профессиональный боксер. Такой поединок привлекает внимание к кикбоксингу, который для многих является новым видом спорта.

Многие известные боксеры в свое время начинали именно с этого направления.

Виталий Кличко

Он начал свой выдающийся путь в большом спорте с кикбоксинга, где достиг впечатляющих результатов. Кличко-старший стал шестикратным чемпионом мира, завоевав два титула среди любителей и четыре на профессиональном ринге. Всего он провел 36 официальных поединков, в которых одержал 34 победы (22 нокаутом) и потерпел лишь два поражения.

Первая неудача, и единственная нокаутом, постигла украинца в начале карьеры в 1992 году, когда он досрочно уступил в финале чемпионата Европы британцу Пеле Рейду. Второе поражение Кличко потерпел в ноябре 1995 года. Это произошло в Киеве в финале чемпионата Европы в бою против нидерландца Уильяма ван Росбалена.

Несмотря на это, карьера Кличко изобиловала яркими триумфами. Одним из самых громких стал поединок 1994 года в Токио на легендарном турнире К-1, где украинец уже во втором раунде нокаутировал местного бойца Рюдзи Янагисаву.

В 1996 году, завершив выступления на любительском уровне, он полностью сосредоточился на классическом боксе. Этот шаг стал историческим, ведь впоследствии украинец получил всемирное признание и статус "Вечного" чемпиона мира по версии WBC.

Александр Усик

Он никогда не выступал в профессиональном кикбоксинге, однако этот вид единоборств оставил заметный след в его детских спортивных занятиях. До того как полностью посвятить себя классическому боксу в 15 лет, Усик пробовал свои силы в различных видах спорта.

В интервью для DAZN Boxing он рассказывал, что некоторое время посещал тренировки по кикбоксингу, что изрядно удивило его будущего оппонента Рико Верховена.

Спортивный путь Усика начался с футбола, а позже он перешел к любительскому боксу, где получил золото на Олимпиаде-2012. В то же время официальных профессиональных боев или рекорда в кикбоксинге он не имеет.

Крис Алгиери

Он начал свою спортивную карьеру с кикбоксинга, где стал непобедимым чемпионом мира в двух весовых категориях. На профессиональном кикбоксерском ринге он провел блестящую карьеру, официально одержав 20 побед и не потерпев поражений. В 2006 году Алгиери также выступал в командной лиге World Combat League (WCL), основанной Чаком Норрисом. Бои проходили в быстром уникальном формате, и там Алгиери потерпел два локальных поражения, которые, впрочем, не повлияли на его титулы по версиям WKA и ISKA.

В 2008 году он перешел в профессиональный бокс без единого любительского поединка за плечами и получил мировую славу как чемпион мира по версии WBO.