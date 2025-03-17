Дисквалификация с абсолютной чемпионки снята: ранее в ее допинг-тесте были следы марихуаны

В конце февраля 2025-го года была лицензия Кларессы Шилдс была временного приостановлена. Допинговый тест американской боксерки показал, что Шилдс употребляла наркотики.

Абсолютная чемпионка мира в трех весовых категориях находилась под следствием после ее победы над Даниэль Перкинс, которую она оформила 3 февраля в Мичигане. После победы Кларесса Шилдс провалила допинговый тест, который показал положительный результат на наличие в организме марихуаны.

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Шилдс быстро избавилась от дисквалификации

Мичиганская комиссия по безоружным боям отстранила титулованную боксерку от ринга. Однако дисквалификация Шилдс была недолгой. Уже 15 марта стало известно, что Шилдс доказала, что ее поведение не представляет непосредственной угрозы целостности бокса и спорта в целом, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

С Шилдс сняли дисквалификацию, но другого варианта наказания Кларесса может не избежать. Речь идет о денежном штрафе или лишении ее победы над Перкинс.

К слову. Как раз благодаря победе над Перкинс Шилдс Шилдс переписала историю женского бокса. Кларесса стала первой боксеркой в эпоху четырех поясов абсолютной чемпионкой мира в трех весовых категориях.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило марихуану в список использования запрещенных веществ во время соревнований.

Кто такая Кларесса Шилдс