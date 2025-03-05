Усик назвал победителя праймового боя Кличко – Али

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александр Усик сделал свой прогноз на гипотетическую битву между земляком Владимиром Кличко и кумиром Мухаммедом Али. Обидчик Тайсона Фьюри спрогнозировал триумфатора такого поединка.

Украинский чемпион мира без колебаний назвал победителя боя между Кличко-младшим и легендой бокса, с которой он родился в один день 17 января. Александр Усик сделал ставку на легендарного боксера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Усик сделал ставку "против" земляка

Однако им не стал Владимир Кличко. Усик заявил, что в битве праймовых боксеров победил бы Мухаммед Али.

За свою профессиональную карьеру Али провел 61 бой, в которых одержал 56 побед (37 – нокаутом), потерпев пять поражений. Зато Владимир Кличко провел на профи-ринге 69 поединков, в которых оформил 64 победы (54 – нокаутом), и тоже пять раз испытывал горький вкус поражений.

Напомним, что болельщики еще имеют все шансы насладиться боксом Кличко-младшего, который размышляет над своим возвращением в ринг. Владимир хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.

СМИ уже приписывают украинской легенде немалое количество потенциальных соперников, среди которых уже даже называли Даниэля Дюбуа и того же Усика. Но в команде Александра уже заверили, что такая украинская битва невозможна. Однако Кличко не спешит со своим камбэком из-за войны в Украине против России.