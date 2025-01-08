Усик выбрал победителя возможного реванша Кличко – Фьюри

Много слухов о возможном возвращении в профи-ринг Владимира Кличко. Легенда бокса сам подогревает интерес к своей персоне и вероятному камбэку, держа себя в отличной форме.

Недавно Владимир Кличко провел спарринг против участника Олимпийских игр Дмитрия Ловчинского и посетил тренировку Виктора Постола. Легендарный боксер еще официально не вернулся в ринг, как ему уже приписывают различных соперников.

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Кто мог бы победить в реванше по версии Усика

Одним из таких является Тайсон Фьюри. Хотя "Цыганский король" не владеет ни одним поясом после двух поражений за 2024-й год от Александра Усика. Поэтому вряд ли этот поединок будет приоритетным для Кличко-младшего, который хочет провести титульный бой и попытаться стать старейшим чемпионом мира. Украинец хочет превзойти рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет получил чемпионский титул.

Александр Усик назвал победителя боя, если реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри таки устроят. Если, конечно, украинец вернется в ринг. В настоящее время выбор Усика упал на легендарного земляка, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Кличко или Тайсон Фьюри? Сейчас я выбираю Владимира,

– сказал Усик.

Интересно, что ранее сам Владимир оценивал, смог бы в нынешней форме взять реванш у британца. Кличко-младший уверен, что смог бы победить Тайсона.

Справка. 28 ноября 2015-го года Владимир Кличко и Тайсон Фьюри встречались на одном ринге. Бой в немецком Дюссельдорфе длился все раунды, а победу по единогласному решению судей одержал Фьюри – дважды 115-112 и 116-111.

Напомним, что Кличко-младший попрощался с профессиональным рингом в 2017-м году после поражения от Энтони Джошуа. Интересно, что Усик уже дважды отомстил и Фьюри, и Джошуа за их победы над Владимиром Кличко.