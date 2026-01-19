Не Джошуа: Кличко может провести бой с боксером, которого побил Усик
- Владимир Кличко рассматривает возможность возвращения на ринг для реванша с Тайсоном Фьюри.
- Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений выражал интерес к организации этого поединка.
Владимир Кличко в очередной раз подогрел слухи к своему возвращению в бокс, показав фрагменты с тренировки. Украинцу уже даже нашли потенциального соперника, которого он хорошо знает.
Кличко-младший якобы может провести реванш против Тайсона Фьюри. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight Club 24/7.
Что известно о реванше Кличко – Фьюри?
Как известно, 49-летний украинец рассматривает возможность возвращения на профессиональный ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.
По данным источника, если Фьюри снова завоюет чемпионский титул после возвращения на ринг, вполне возможно, что состоится его реванш с Кличко.
Отмечается, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх ранее выражал заинтересованность в организации этого поединка и не отказался от этой идеи.
Что известно о возвращении Кличко и Фьюри?
- Украинский боксер завершил карьеру в 2017 году после того, как на стадионе "Уэмбли" проиграл Энтони Джошуа. После этого в СМИ появлялось немало слухов, что Владимир готовит возвращение на ринг. Недавно он в очередной раз показал фрагменты тренировки с молодым бойцом Дмитрием Ловчинским.
Как тренируется Владимир Кличко: смотрите видео
- В то же время Фьюри после двух поражений Александру Усику решил уйти со стороны, однако в начале 2026 года он в соцсетях объявил о возобновлении карьеры. Кто станет соперником Тайсона – не известно, но боксер упорно тренируется.
- Отметим, что Кличко и Фьюри встречались на ринге в 2015 году. Тогда Тайсон сенсационно победил Кличко решением судей и отобрал у украинца чемпионские титулы.
- Ожидалось, что боксеры проведут реванш, который был прописан в контракте на первый бой. Однако второй поединок сорвался из-за Фьюри, который заявлял о травмах и депрессии. В конце концов он решил завершить карьеру, однако впоследствии вернулся в бокс.