Не Джошуа: Кличко может провести бой с боксером, которого побил Усик

Владимир Кличко в очередной раз подогрел слухи к своему возвращению в бокс, показав фрагменты с тренировки. Украинцу уже даже нашли потенциального соперника, которого он хорошо знает.

Кличко-младший якобы может провести реванш против Тайсона Фьюри. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight Club 24/7.

Смотрите также Не Кличко: какой боксер первым прославил Украину на весь мир

Что известно о реванше Кличко – Фьюри?

Как известно, 49-летний украинец рассматривает возможность возвращения на профессиональный ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

По данным источника, если Фьюри снова завоюет чемпионский титул после возвращения на ринг, вполне возможно, что состоится его реванш с Кличко.

Отмечается, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх ранее выражал заинтересованность в организации этого поединка и не отказался от этой идеи.

Что известно о возвращении Кличко и Фьюри?

Украинский боксер завершил карьеру в 2017 году после того, как на стадионе "Уэмбли" проиграл Энтони Джошуа. После этого в СМИ появлялось немало слухов, что Владимир готовит возвращение на ринг. Недавно он в очередной раз показал фрагменты тренировки с молодым бойцом Дмитрием Ловчинским.

Как тренируется Владимир Кличко: смотрите видео