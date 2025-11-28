Сбросил украинца с трона: как 10 лет назад Фьюри победил Кличко – историческое видео

Ровно 10 лет 28 ноября 2015-го в немецком ринге в Дюссельдорфе сошлись Владимир Кличко и Тайсон Фьюри. Боксеры выдали зрелищный 12-раундовый поединок.

Боксерам не удалось оформить досрочную победу, поэтому триумфатора боя определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу Тайсону Фьюри: 115 – 112 (дважды) и 116 – 111, сообщает 24 Канал.

Как Кличко проиграл Фьюри?

Это поражение означало для Владимира Кличко потерю всех его чемпионских поясов – WBA, WBO, IBF и IBO.

Впоследствии легенда бокса Леннокс Льюис рассказал в комментарии World Boxing News, почему украинец проиграл "Цыганскому королю".

"Кличко был непревзойденным спортсменом. Ни одного бойца он не воспринимал легкомысленно. Но он просто никогда не сталкивался с таким мобильным и большим бойцом, как Фьюри. Он умел драться только на высоте, а когда ты перестанешь быть самым высоким, тогда надо лучше изменить стратегию", – говорил Льюис.

Видеообзор боя Кличко – Фьюри

Отметим, что 28 ноября 2025 года в инстаграме Тайсон выложил видео, в котором обратился к Кличко. Британец неожиданно поблагодарил Владимира, который сделал из него мультимиллионера.

"Той ночью я сказал: "Сегодня Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда". Это было перед боем. И я его победил и сделал то, что сделал. Я праздновал это каждый день, Владимир. На протяжении 10 лет. Спасибо, за то, что сделал меня мультимиллионером, очень успешным человеком и многократным чемпионом мира", – сказал Фьюри.

