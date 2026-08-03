В интервью Sport-express.ua он сказал, что поставил бы на победу Кабаела в поединке с Кличко, ведь немец моложе и находится в хорошей форме.

Сенченко ставит на Кабаела в бою с Кличко

Сенченко подчеркнул, что Кличко находится в неплохой форме, которую подкрепляет его многолетний опыт. Однако отсутствие официальных боев с 2017 года, когда Владимир завершил карьеру, является очевидным недостатком бывшего спортсмена.

"Очень трудно сказать, смог бы Владимир Кличко победить Кабаела. С одной стороны, Владимир, кажется, в неплохой форме, но с другой – много лет без бокса, без официальных боев. Кабаел сейчас демонстрирует довольно качественный бокс. Думаю, что шансы всегда есть, ведь Владимир – боксер с мощным ударом и огромным опытом. Если бы он подошел к этому поединку в оптимальной форме, то бой был бы интересным. Однако в этом противостоянии я бы поставил на Кабаела, ведь он моложе и сейчас находится в отличном тонусе", – сказал Сенченко.

Возвращение Кличко: что известно

Разговоры о том, что Кличко вернется в бокс, не утихают практически с того момента, как экс-чемпион мира повесил перчатки на гвоздь.

Недавно Спенсер Браун, менеджер Кабаела, подогрел слухи о бое Кличко – Кабаел. По его словам, потенциальная встреча боксеров собрала бы полный стадион в Германии. Кроме того, Браун не исключил вероятность возвращения Кличко ради реванша с Тайсоном Фьюри, которому он уступил в 2015 году.

Также украинский боксер Владислав Сиренко заявил о "определенных шагах" по возвращению Кличко. Более того, он считает, что Владимир может победить на 17 лет более молодого Кабаела, который в настоящее время является чемпионом мира по версии WBC.

Другое мнение относительно камбэка Владимира высказал олимпийский чемпион Жан Беленюк. Он выразил сомнение в том, что боксер примет решение о возобновлении карьеры в 50 лет.