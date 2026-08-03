В інтерв'ю Sport-express.ua він сказав, що поставив би на перемогу Кабаєла в поєдинку з Кличком, адже німець молодший та перебуває у тонусі.

Сенченко ставить на Кабаєла в бою з Кличком

Сенченко підкреслив, що Кличко має непогану форму, яку підкріплює його багаторічний досвід. Проте відсутність офіційних боїв з 2017 року, коли Володимир завершив кар'єру, є очевидним недоліком колишнього спортсмена.

"Дуже важко сказати, чи зміг би Володимир Кличко перемогти Кабаєла. З одного боку, Володимир наче має непогану форму, але з іншого – багато років без боксу, без офіційних боїв. Кабаєл зараз показує доволі якісний бокс. Думаю, що шанси завжди є, адже Володимир – боксер із потужним ударом та величезним досвідом. Якби він підійшов до цього поєдинку в оптимальній формі, то бій був би цікавим. Однак у цьому протистоянні я б поставив на Кабаєла, адже він молодший і зараз перебуває у чудовому тонусі", – сказав Сенченко.

Повернення Кличка: що відомо

Розмови про те, що Кличко повернеться у бокс, не припиняються практично з моменту, коли ексчемпіон світу повісив рукавички на цвях.

Нещодавно Спенсер Браун, менеджер Кабаєла, підігрів чутки щодо бою Кличко – Кабаєл. За його словами, потенційна зустріч бійців зібрала б повний стадіон у Німеччині. Окрім того, Браун не відкинув ймовірність повернення Кличка заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі, якому він поступився у 2015 році.

Також український боксер Владислав Сіренко заявив про "певні кроки" щодо повернення Кличка. Ба більше, він вважає, що Володимир може здолати на 17 років молодшого Кабаєла, який наразі є чемпіоном світу за версією WBC.

Іншу думку щодо камбеку Володимира має олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Він висловив сумнів, що боксер ухвалить рішення про відновлення кар'єри у 50 років.