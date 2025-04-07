Звездный украинский боксер узнал имя следующего соперника: когда состоится бой
- Украинский боксер Сергей Богачук узнал имя следующего соперника.
- Фундора с которым планировал драться Богачук, игнорирует вызовы украинца на бой.
Сергей Богачук планировал драться против чемпиона Себастьяна Фундоры. Однако американец игнорирует вызовы украинского боксера на бой, несмотря на то, что он обязательный претендент на титул.
Из-за игнорирования со стороны Фундоры Сергей Богачук будет драться с другим боксером. Украинец узнал имя следующего соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxRec.
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С кем будет драться Богачук
Сергей Богачук проведет бой в первом среднем весе. Следующим соперником украинского боксера стал американец Майкл Фокс.
Поединок между Богачуком и Фоксом состоится в Калифорнии, США. Ориентировочная дата поединка украинского боксера против американца 17 мая 2025 года.
К слову. Сергей Богачук за карьеру провел 27 боев в профессиональном ринге. На счету звездного украинского боксера 25 побед (24 – нокаутом) и два поражения.
Напомним, что последний раз Сергей Богачук дрался в декабре прошлого года в андеркарде Усик – Фьюри. Тогда украинец одолел Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом.