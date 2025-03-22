"Неважно, с кем он дальше подерется": известен срок возвращения Усика в ринг

Директор команды Александра Усика назвал дедлайн следующего боя украинского чемпиона мира. Сергей Лапин сделал интересное заявление относительно соперника Усика.

По словам Сергея Лапина, Александру Усику безразлично, кто станет его следующим соперником. Он просто выйдет в ринг и сделает свое дело, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Вот так Кто станет следующим абсолютом после выхода на пенсию Усика: в команде украинца раскрыли имя

Когда Усик проведет следующий бой

Директор команды украинского чемпиона мира заговорил о сроках следующего боя Усика. Ожидается, что Александр вернется в ринг летом или в начале осени текущего 2025-го года.

Для Александра неважно, с кем он дальше подерется. Усик – это тот боксер, который выйдет на ринг, проверит соперника и выполнит дело. Он может вернуться в июле, августе или сентябре. Все зависит от организаторов. Мы должны узнать точную дату за три месяца до этого, чтобы начать тренировочный лагерь. Усик готов, он в хорошей форме,

– сказал Лапин.

Сам Усик уверял, что только Турки Аль аш-Шейх сможет организовать его реванш с Дюбуа.

У Усика есть два варианта на проведение боя – реванш с Даниэлем Дюбуа и защита пояса WBO против Джозефа Паркера. Бой против последнего организация официально обязала провести Александра. Существует вариант, что новозеландцу заплатят деньги, чтобы тот подождал с боем против украинца ради реванша Усик – Дюбуа. В таком случае Паркер получит в будущем бой против победителя реванша за все пояса в хевивейте.

Также есть информация, что команде украинца просто нужно отправить официальное письмо в WBO, чтобы отсрочить защиту пояса против Паркера.