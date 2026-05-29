Сколько еще высококлассных боев может провести Усик перед завершением карьеры

Александр Усик неоднократно говорил еще до боя с Рико Верховеном проведет еще 3 боя перед завершением карьеры. Впрочем украинец находится в просто прекрасной физической форме, поэтому, ему еще рано думать над тем, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

Своим мнением о нынешнем состоянии Александра Усика в интервью для издания "Трибуна" поделился украинский боксер второго среднего веса Петр Иванов. Кроме того, он оценил победу соотечественника над нидерландцем.

Сколько еще может длиться карьера Усика?

Иванов рассказал, что Усик ни в коем случае не должен размышлять о завершении карьеры. Боксер находится в идеальной физической форме. Не надо спешить с выводами только на основе того, что он провел достаточно слабый поединок против кикбоксера.

Я уверен, что Усик еще вполне может провести 2 – 3 поединка высочайшего уровня. Высококлассные бои, яркие бои. Только после них он может только начинать думать о том, когда ему лучше будет завершить спортивную карьеру,

– отметил боксер.

Он продолжил, что Усик по очкам все же проигрывал Верховену по ходу поединка. Бой был напряженным до самого конца. Все ждали, когда украинец, который очевидно уступает нидерландцу, нанесет тот сокрушительный удар по оппоненту.

Как Иванов в целом оценил бой Усика против Верховена?

По словам Иванова, Верховен продемонстрировал великолепную выносливость и был очень неудобным соперником для Усика. Многие перед боем говорили, что поединок с нидерландцем станет легкой прогулкой для украинца.

"Впрочем все раунды были действительно тяжелыми. Я не думаю, что на это как-то повлияло отсутствие тренера Усика Ткаченко. Усик – высококлассный боец, который уже фактически сам себе может создать тренировочный план. Я думаю, что план, который разработал Голуб был замечательным", – заметил Иванок.

Он добавил. что Верховен оказался нестандартным боксером, его стиль – необычный. Поэтому, в этом и были главные трудности для Усика. С точки зрения классической техники, его удары не были идеальными, но они были крепкие и мощные.

