"Есть хорошие и плохие тренеры": известный боксер сделал громкое заявление о команде Усика

Команда Александра Усика оказалась в центре обсуждений из-за работы с Энтони Джошуа во время его недавнего боя против Кристиана Пренги. Многие эксперты критикуют украинских специалистов за работу в углу "Эй-Джея".

Известный британский боксер Дэвид Аллен, комментируя работу команды Усика во время боя с Джошуа, заявил, что в первую очередь важен талант самого боксера, а не его тренера. Слова боксера передает Pro Boxing Fans.

Дэвид Аллен прокомментировал работу команды Джошуа

Он отметил, что не существует никакой волшебной формулы, которая позволила бы боксеру изменить все с другим тренером. Спортсмен убежден, что за успехом лучших наставников стоят лучшие бойцы.

"Если я работаю с ребятами на своей площадке, которые участвовали в боях на любительском уровне, проигрывали их, а потом добились успеха, и теперь они хорошие бойцы – именно это делает меня хорошим тренером. Но дайте мне 10 олимпийцев, и я, наверное, сделаю из них 10 чемпионов мира. Как и любой другой хороший тренер. Есть хорошие тренеры и плохие тренеры. Но нет, черт возьми, больших тренеров", – пояснил Аллен.

По мнению британца, если так называемым "лучшим тренерам" дать боксера без таланта – они ничего с ним не добьются.

"Я не буду называть имен, чтобы никого не обвинять, но есть хорошие тренеры и плохие тренеры, и все. Нет никаких больших тренеров. Есть хорошие и плохие. Все просто. Хороший тренер просто выполняет свою работу", – резюмировал Дэвид.

Почему критикуют команду Усика

Энтони Джошуа провел второй бой под руководством украинских специалистов, входящих в команду Усика. Работу тренеров "Эй-Джея" начали резко критиковать после поединка с Кристианом Пренгой.

В частности, в начале поединка "Эй-Джей" дважды побывал в нокдауне и получил сомнительные указания перед вторым раундом, хотя и смог нокаутировать соперника.

Известный журналист Крис Манникс считает, что украинцы давали Джошуа плохие советы, когда он оказался в затруднительной ситуации. Также он назвал команду спортсмена "неудачниками".

Его мнение разделяет бывший чемпион мира Серхио Мора, который советует британцу вернуться к своему прежнему тренеру Роберту Гарсии.

Еще более резко ситуацию прокомментировал журналист ESPN KnockOut Хулиус Джулианис. Он иронично раскритиковал украинских специалистов, отметив, что Джошуа мог бы получить такую же помощь от любого из своих друзей.