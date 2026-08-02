Эксперт заявил, что накануне боя наблюдался большой ажиотаж из-за того, что Джошуа тренирует команда экс-чемпиона мира Усика. Однако, по словам Менникса, после поединка "Эй-Джея" украинские тренеры оказались "неудачниками недели", передает DAZN Boxing.

Джошуа призвали покинуть команду Усика

Журналист считает, что украинцы давали британцу не самые удачные советы, почему он оказался в затруднительном положении после двух нокдаунов в начале боя.

"Все были в восторге от этого. Все думали, что это будет великолепное сочетание. Все говорили о том, насколько прекрасно прошли тренировки с командой Усика. А потом, после первого раунда, когда Энтони Джошуа дважды побывал в нокдауне в бою с Кристианом Пренгой, его угол давал ему не очень хорошие советы: "Не падай. Оставайся на ногах", – заявил Менникс.

Эксперт убежден, что победа Джошуа спасла команду Усика от еще большей критики.

После того как ваш боец дважды оказывается в нокдауне из-за Кристиана Пренги, ваш совет – больше не падай? Есть ли между ними языковой барьер? Конечно. Но разве это не было известно до боя? Если бы Энтони Джошуа не нокаутировал Пренгу в следующем раунде, мы бы разгромили угол "Эй-Джея", потому что их совет был: "Слушай, "Эй-Джей", больше не падай. Оставайся на ногах",

– отметил журналист.

Мэнникс убежден, что Джошуа нужно собрать новую команду перед боем против Тайсона Фьюри.

"Что это было? Энтони, у тебя впереди большой бой с Тайсоном Фьюри в конце этого года. Тебе нужен новый тренер. Возможно, тебе нужен старый тренер. Вернись к Робу Маккрекену. Вернись к Бену Дэвисону. Вернись к людям, которых ты знаешь и с которыми ты знаком, потому что в какой-то момент перед боем с Тайсоном Фьюри возникнет необходимость внести коррективы. И эти тренеры, из-за языкового барьера или по какой-то другой причине, не смогут посоветовать тебе, какие именно коррективы нужны. Тебе нужно собрать новую команду, прежде чем ты встретишься с Тайсоном Фьюри", – резюмировал эксперт.

Егор Голуб и Сергей Лапин в углу Джошуа после первого раунда: смотрите видео

В углу Эй Джея после первого раунда царила напряженная атмосфера ‍



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Кто критикует работу команды Усика

Крис Манникс – далеко не единственный эксперт, который критически отозвался о сотрудничестве Джошуа с командой Усика. Его мнение разделяет бывший чемпион мира Серхио Мора, который считает, что британец должен вернуться к своему прежнему тренеру Роберту Гарсии.

Британский боксер в супертяжелом весе Ричард Риакпоре также заявил, что Джошуа стоит воспользоваться услугами переводчика для более эффективного взаимодействия с украинскими тренерами.

Еще острее ситуацию прокомментировал журналист ESPN KnockOut Хулиус Джулианис. Он иронично раскритиковал украинских специалистов, отметив, что Джошуа мог бы получить такую же помощь от любого из своих друзей.