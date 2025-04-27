"Незаконченное дело": МакГрегор заинтриговал возвращением в октагон

Эпатажный Конор МакГрегор в последний раз дрался четыре года назад. Тогда одиозный ирландский боец дважды уступил американцу Дастину Порье.

В 2024 году МакГрегор должен был драться против Майкла Чендлера, но бой был отменен. Однако Конор может вскоре вернуться в октагон, сообщает 24 канал.

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Что известно о возвращении МакГрегора

Ирландский боец заинтриговал возвращением к поединкам. Конор МакГрегор на собственной странице в социальной сети Х сообщил о камбэке в октагон.

Однако ирландец вновь появится на UFC лишь при одном условии. Фанаты увидят МакГрегора лишь, если ему организуют бой против Майкла Чендлера.

Железный Майкл Чейдлер. Незаконченное дело,

– написал МакГрегор.

Напомним, что ранее Конор МакГрегор выразил желание попробовать себя в политике. Звезда UFC планирует стать президентом Ирландии.