Эпатажный боец отреагировал на вероятный бой против Логана Пола. Конор Макгрегор рассказал, что имел очень выгодное предложение, но добавил, что поединки с ютуберами еще будут в будущем, но не сейчас, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

МакГрегор возвращается в октагон?

Ирландец добавил что возвращается за тройной короной, приведя в пример камбэк в боксерский ринг Майка Тайсона. "Железный Майк" в возрасте 58 лет вернулся в ринг с поражения от Джейка Пола.

Я возвращаюсь за славой, за золотым поясом, за тройной короной. Именно этого я хочу. А все эти другие побочные варианты? Посмотрите на Майка Тайсона (в бою с Джейком Полом – 24 Канал) – посмотрите, каким свежим он выглядит. Он для меня вдохновение,

– заявил МакГрегор.

Напомним, что за спиной Конора 22 победы (19 – нокаутом) и 6 поражений. Последний раз проводил официальный бой еще в июле 2021-го, когда второй раз подряд проиграл американцу Дастину Порье.

К слову. Уже даже назывались гонорары бойцов за очную битву. Макгрегор и Пол-старший могли получить за бой по 250 миллионов долларов. Отметим, что Конор является самым богатым бойцом в истории UFC. Его состояние составляет 200 миллионов долларов.

Какой бой вернет МакГрегора в октагон?

Еще весной 2025-го Конор рассказывал, ради какого боя возобновит профессиональную карьеру. Ирландец хочет подраться с Майклом Чендлером.

Железный Майкл Чендлер. Незаконченное дело,

– написал МакГрегор на своей странице в в соцсети Х.

