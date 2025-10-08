Конор МакГрегор в течение 2024-го года несколько раз уклонялся от прохождения теста на допинг. Ведь своевременно не сообщал представителям USADA свое местонахождение, из-за чего агенты не могли взять биоматериалы у ирландского бойца, пишет 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Почему дисквалифицировали МакГрегора?

Из-за этого ирландскому бойцу грозила 2-летняя дисквалификация. Однако такого длительного отстранения от соревнований удалось избежать. Конор признал свою вину, из-за чего дисквалификация была сокращена до 18 месяцев.

Поэтому МакГрегор будет оставаться без боев до 20 марта следующего 2026 года.

Несмотря на это Конор уже строит планы на будущее. МакГрегор планирует провести бой в рамках UFC White House, который состоится в июле 2026-го в Белом доме. Дональд Трамп планировал в этот срок провести бой UFC, который бы пришелся на 250-ю годовщину независимости США (4 июля 2026 года).

Среди вероятных претендентов на грандиозный поединок называли как раз Макгрегора, который является другом главы США. Однако была информация, что ни один из топовых бойцов UFC не поставил свою подпись в контракте о данном бое.

Также ранее президент США Дональд Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома. Событие запланировано на 14 июня 2026 года. Слова главы Штатов процитировал источник One America News.

Главное о Коноре МакГрегоре?