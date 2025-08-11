В начале августа в Токио (Япония) состоялся вечер бокса. Сразу после шоу умерли двое боксеров, еще один остается в коме.

Японская боксерская комиссия уже отреагировала на смерть обоих боксеров. Началось расследование, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Как в Японии отреагировали на смерти боксеров?

Председатель комиссии Хагивара Миногу и генеральный секретарь Цуйоши Ясукоги дали пресс-конференцию по поводу смерти Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава. Оба боксера получили черепно-мозговые травмы и были прооперированы, но их жизни оборвались.

Еще один боксер Ямато Хата, который боксировал с Котари, находится в коме.

Напомним, что Уракаву госпитализировали после поражения нокаутом в 8-м раунде, а Котари расписал ничью с Хатой после всех 12 раундов. После госпитализации Шигетоши почти неделю пробыл в коме.

По словам Миногу, они немедленно начнут работу над расследованием, чтобы выяснить причины этих смертей бойцов и принять меры на будущее.

Ясукоги предположил, что одним из негативных факторов стало сгон веса.

Сгонка веса, которое, вероятно, стало главным фактором, и предматчевая подготовка пока рассматриваются только с административной точки зрения. Я хотел бы услышать мнение тех, кто тесно работает со спортсменами в течение длительного времени,

– сказал Ясукоги.

В Японии уже сократили титульные бои от 12-ти до 10-ти раундов. Также 12 августа обсудят дополнительные меры безопасности, а в сентябре состоится медицинский семинар.

Отметим, что это уже далеко не первые смерти японских боксеров за последние годы.