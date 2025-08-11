На початку серпня у Токіо (Японія) відбувся вечір боксу. Одразу після шоу померли двоє боксерів, ще один залишається у комі.

Японська боксерська комісія вже відреагувала на смерть обох боксерів. Почалось розслідування, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Читайте також "Світ збожеволів": відомий промоутер знищив Пола, який зазіхнув на бій проти Усика

Як у Японії відреагували на смерті боксерів?

Голова комісії Хагівара Міногу та генеральний секретар Цуйоші Ясукогі дали пресконференцію із приводу смерті Шігетоші Котарі та Хіромаса Уракава. Обидва боксери отримали черепно-мозкові травми та були прооперовані, але їхні життя обірвалися.

Ще один боксер Ямато Хата, який боксував із Котарі, перебуває у комі.

Нагадаємо, що Уракаву госпіталізували після поразки нокаутом у 8-му раунді, а Котарі розписав нічию із Хатою після усіх 12 раундів. Після госпіталізації Шігетоші майже тиждень пробув у комі.

За словами Міногу, вони негайно розпочнуть роботу над розслідуванням, аби з'ясувати причини цих смертей бійців та вжити заходи на майбутнє.

Ясукогі припустив, що одним з негативних факторів стало зганяння ваги.

Зганяння ваги, яке, ймовірно, стало головним фактором, та передматчева підготовка наразі розглядаються лише з адміністративного погляду. Я хотів би почути думку тих, хто тісно працює зі спортсменами протягом тривалого часу,

– сказав Ясукогі.

У Японії вже скоротили титульні бої від 12 до 10 раундів. Також 12 серпня обговорять додаткові заходи безпеки, а у вересні відбудеться медичний семінар.

Відзначимо, що це вже далеко не перші смерті японських боксерів за останні роки.