"В отличие от Усика": бывший промоутер украинца объяснил, почему Ломаченко не заканчивает карьеру

Украинский промоутер Александр Красюк сравнил мотивацию Василия Ломаченко и Александра Усика, объяснив, почему бывший чемпион мира все еще может стремиться вернуться на вершину профессионального бокса. Также функционер оценил перспективы украинца в потенциальном поединке против американца О'Шаки Фостера.

По его мнению, у Ломаченко до сих пор остались незавершенные задачи в профессиональной карьере. Несмотря на две олимпийские золотые медали и завоеванные чемпионские титулы, Василий так и не стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов, пишет Sport.ua.

Фостер – шанс на три чемпионских пояса для Ломаченко

В то же время промоутер подчеркнул, что решение о возвращении на ринг должно оставаться личным выбором боксера.

Ломаченко дважды выигрывал олимпийское золото, но ни разу не был абсолютным чемпионом среди профессионалов. Думаю, именно это подпитывает его мотивацию продолжать карьеру. В отличие от Усика, ему еще есть что доказать, прежде всего самому себе,

– заявил Красюк.

Красюк также прокомментировал возможный поединок Ломаченко против американца О'Шаки Фостера, который недавно победил Эмануэля Наваррете единогласным решением судей. В заключительном, 12-м раунде американец дважды отправил мексиканца в нокдаун.

Украинец присутствовал на поединке, что усилило разговоры о потенциальном противостоянии с Фостером. По словам Красюка, такой бой может стать для Василия возможностью быстро вернуться в борьбу за высшие награды.

Думаю, для Василия сейчас хорош любой вариант, который быстрее всего даст шанс завоевать чемпионский пояс. А здесь речь идет сразу о трех,

– отметил промоутер.

В то же время Красюк обратил внимание на физические преимущества американца, в частности его рост, размах рук и боевой вес. Однако ради возможности завоевать сразу три чемпионских пояса Ломаченко придется принять серьезный вызов.

Усик готовится к завершающему этапу карьеры

В отличие от Ломаченко, Усик, по оценке Красюка, уже имеет гораздо меньше поводов что-то доказывать в профессиональном боксе. Украинец достиг вершин в супертяжелом весе и закрепил за собой статус одного из самых успешных боксеров своего поколения.

Теперь в центре внимания – завершающий этап карьеры Усика, который его команда называет "последним танцем".