Промоутер Усика рассказал, почему Фьюри не удастся сорвать реванш

Уже 21 декабря 2024 года Александр Усик второй раз подряд выйдет в ринг против Тайсона Фьюри. Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк заверил, почему реванш точно состоится в запланированный срок.

Промоутер Александра Усика рассказал, что Тайсону Фьюри не удастся отсрочить реванш с украинцем, как это было перед первой встречей. Тогда британец за несколько дней до поединка получил серьезное рассечение, которое не позволило провести долгожданный бой в 17 февраля 2024 года.

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Почему реванш Усик – Фьюри невозможно перенести

Тогда первый бой перенесли на весну этого года. В этом повреждении Тайсона многие видели хитрость, чтобы получить больше времени на подготовку к встрече с Усиком. Но даже это дополнительное время не спасло британца от поражения по раздельному решению судей.

Красюк заверил, что на этот раз Тайсону уже не удастся это все повторить и назвал причину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Luckypunch.net.

Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша? Он изрядно получил на орехи от Турки Аль-Шейха, когда сорвал его планы на первый бой. Даже если у него будет что-то серьезное – он все равно выйдет на ринг,

– рассказал Красюк.

Напомним, что реванш, как и первый бой, состоится в Эр-Рияде на "Kingdom Arena". В Украине поединок можно будет посмотреть в ночь с 21-го на 22-е декабря благодаря медиасервису MEGOGO.

В Саудовской Аравии очень хотят победы Тайсона, чтобы устроить трилогию в противостояниях с Усиком. Об этом мечтает сам Турки Аль-Шейх.